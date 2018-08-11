"الرفق" حملة أطلقتها وزارة الحج للسلامة في أداء المناسك

"لبيك اللهم لبيك"، بهذه العبارة بدأت وزارة الحج والعمرة في #السعودية، بنشر مقاطع #فيديو بعنوان "الرفق" للتأكيد بأن الحج عبادة وسلوك حضاري.

وأخذت تلك الفيديوهات أسلوب التأثير المباشر عبر #الصور المعتمدة في نقل المعلومة التوعوية، والتي تجعل المشاهد في قلب الحدث، وذلك بهدف تعزيز نبذ كل الممارسات الخاطئة التي من شأنها التأثير على عموم سير السلامة في أداء مناسك #الحج.

ومن تلك الرسائل التي نقلتها وزارة الحج: "أخي الحاج، أثناء سعيك، كن رفيقاً رقيقاً لينعكس ذلك على أداء نسكك، فالتلبية نية وقصد، أرفق بنفسك وإخوانك في نيتك، وكن حاميا لهم برفقك في قصدك".

وتعتبر هذه الحملة أن "الحج عبادة وسلوك حضاري" والتي دشنها مستشار #خادم_الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، بمشاركة 30 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين، والتي تستوجب استنهاض كافة المعنيين بالحج لتحقيق أهدافها، والحد من الظواهر السلبية التي تشوه الجهود أو تنتقص من أعمال تلك الجهات التي وفرت الطاقات البشرية وقدمت كافة التسهيلات لينعم الحجيج بأداء شعائرهم بيسر وسهولة.