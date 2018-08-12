شاهد حقائب طلاب سعوديين استخدمت في الحرب العالمية

حقائب مدرسية، تجاوز عمرها نصف قرن، واستخدمها الطلاب في #السعودية، حيث يكسوها الحديد، وتمتلك أشكالا نادرة ولافتة للأنظار، لتصبح اليوم كنزاً أثريا احتفظ بها عشاق المقتنيات الأثرية في متاحفهم.

وعثر عبدالرزاق العرب، الباحث في المقتنيات الأثرية شرق السعودية، على إحدى هذه الحقائب قبل ثماني سنوات في سوق شعبي، وكعادته رغب في التنقيب والبحث عن تاريخها وفصولها الزمنية، ليكتشف أنها #حقيبة_مدرسية مميزة، يحملها النخبة من الطلاب، وخصوصاً في مدارس #أرامكو عام 1380.

وأضاف العرب في حديثه إلى "العربية.نت" أنه اكتشف عن طريق برنامج وثائقي تلفزيوني، أن هذه الحقائب كانت تستخدم لنقل الذخائر في #الحرب_العالمية_الثانية، وكذلك في تخزين الأغذية للجنود، فقام بشراء المزيد منها لتبقى في متحفه الأثري.

وبين أنه عثر على إحداها عبارة إنجليزية، توضح أنها للجنود الأميركيين ومنطقة النزاع التي كانوا يحاربون فيها، ثم انتقلت هذه الخردة إلى الجزيرة العربية عن طريق البواخر، وتم استخدامها كحقائب مدرسية للطلاب.

ورفض "العرب" الاستغناء عن هذه #الحقائب_الحديدية النادرة، حيث إنه يحمي بعض الآثار من الاندثار، ويحرص على أن تكون ملكاً له ولا تقدر بثمن.