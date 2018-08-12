للأطباق اللاقطة "وظيفة" أخرى.. شاهد وتعرف عليها

استطاع فنان سعودي في محافظة القطيف شرق السعودية، أن يحول أطباق الأقمار الصناعية "الدش" المخصصة كصفائح لاستقبال إشارة القنوات الفضائية فوق المنازل، إلى لوحات تعج بجمال الذوق واللون.

العشرات من هذه الأطباق، وظفها الفنان السعودي زمان جاسم، عندما اكتشف أهمية هذه الأطباق المهملة على سطوح العديد من المنازل في المحافظة، واستغلها في غير الوظيفة التي صنعت من أجلها، فكما تبث هذه الأقمار أفكارا وثقافات متباينة وتستقبلها شرائح متعددة من المجتمع، أراد زمان في محاولة للاقتراب من الأزمة في سنوات مضت والدعوة إلى رأب الصدع الذي اتسع بين أبناء المجتمع في وقت اشتعل فيه فتيل الطائفية والمذهبية وسادت النزاعات في المحافظة.





فاختار الفنان التشكيلي إعادة توظيف هذه الأقمار، لبث السلام والوحدة والتعايش المشترك، في رسائل إيجابية في جمع الطوائف والأديان المختلفة على أرضية الانتماء إلى الوطن الواحد الجامع للكل، دون تعصب أو تشدد، وتجسيدها واقعاً في قوالب فنية مُختلفة بعد أن يقوم بتشكيلها وتطويع المعدن في أشكال فنية، باستخدام خامات مختلفة على فايبرغلاس والحفر يدوياً عليها بعبارات ونقوش تحمل مضامين السلام، نماذج ومجسمات أنجزها هذا الفنان، حتى الآن ويخطط لإنجاز المزيد، يمضي زمان جاسم ساعات وأيام طويلة في هذا العمل، حيث تتطلب هذه الأعمال الفنية الدقة والصبر، وذلك بسبب تعدد الخامات المستخدمة في إنجازها، أطباق لا تحصى، جمعها زمان جاسم وأحرقها ليشعل من خلالها ذكرياته وأمنياته برسائل السلام والمحبة والتسامح.

أطباق تحمل رسائل السلام

وفي وسط محافظة القطيف تعالت أطباق الأقمار الصناعية أسطح البنايات، في كل مكان تحجب جمال المحافظة، ولكن حب الجمال والحياة دفع الفنان "زمان" إلى التفكير في بديل يجمل وجه تلك الأطباق الصماء، فسعى إلى أن تكتسح رسائل السلام والمحبة والتسامح، وألا تبقى مجرد أطباق مهملة، فأراد أن ينقل من خلالها رسائل المحبة، التي أصبحت عبئاً ثقيلا في هذه المحافظة التي كانت مثخنة بالجراح بفعل نزاعات الطائفية قبل أعوام.





تداعب أنامل الفنان أطباق الأقمار الصناعية لتحجب واقع النزاعات المر، وتستبدله بنقوش وعبارات راقية، مجموعة من هذه الأطباق تمثل مدن ذات روحانية دينية، تجتمع فيها كافة الطوائف كالمدينة المنورة ومكة المكرمة، وهي دعوة للجميع للتسامح ونشر المحبة، والسير في دروب الحوار والتعايش والسلام، وتتمحور رسالته الفنية الأساسية، حول تكريس مفاهيم وقيم التعايش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد، من خلال تقديم نماذج فنية تحمل قيم التلاحم والتضامن، لمستقبل يسوده السلام والوئام وتعم فيه ثقافة التحابب والتعايش والتسامح.

أعمال فنية وصلت للعالمية

وفي حديث الفنان زمان إلى "العربية.نت" عن هذه القطع الفنية الضخمة، قال: "إن هذا العمل جاء بعد الكثير من الأعمال الفنية العديدة، التي عرضت في العديد من الساحات الفنية والمعارض المحلية والعربية إضافة إلى الدولية، والتي كان لها صيت عالمي".

وأوضح فكرة أطباق الأقمار الصناعية التي استغرق العمل عليها أشهراً عديدة، والتي يبلغ طولها وعرضها أمتاراً، والمصنوعة من مادة المعدن، "جاءت لمحاكاة القضايا والاختلافات المتنوعة في المجتمع، وهو فن يدعو للمحبة والسلام، وهذا ما أسعى إلى تجسيده دائماً في أعمالي الفنية".



وتتميز أعمال الفنان التشكيلي السعودي زمان جاسم، بروح من الإبداع والدقة والتفاني، بهدف إمتاع الجمهور بعمل تمتزج فيه الواقعية بالشاعرية الخيالية، التي تجسد مشاعر وأحاسيس الإنسان، وذلك بشكل سلس وفريد من نوعه، وهو مطمح يسعى دائماً إلى تحقيقه في أعماله، لإيصال رسائله الفنية ذات الطابع الإنساني، لمجتمعات أرهقت بسبب الصراعات ويرغبُون في بلوغ فجر السلام.