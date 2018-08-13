تفاصيل لقاء محمد بن سلمان بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

كانت لحظة ثمينة لا تنسى، بهذه العبارة بدأ الشاب فهد العبد اللطيف حديثه لـ"العربية.نت" بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صدفة في طريقه وسط نيوم الجديدة من شرما لحقل ظهر اليوم الاثنين.

العبداللطيف تمنى أنه سمع العبارة التي نطقها الأمير محمد بن سلمان وقت تصويره مقطع فيديو حيث قال "أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم أسمع ما قاله الأمير لي أثناء تصوير المقطع لكن ابني عمر كان بجواري وقال لي إنه قال: (تامر شي) لكنني ودعته سريعاً لجهلي بتفاصيل الحدث الخاطف".

وأضاف فهد أنه قام بشرح الموقف الذي حدث له عن طريق لغة الإشارة في فيديو مباشر قام بتوثيقه بعد معرفته أن الأمير محمد بن سلمان في السيارة المجاورة له "عندما كنت مع عائلتي وكلهم كانوا فرحين بهذه الصدفة لكني تمنيت أن أوصل صوتي لولي العهد".

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وبين بأنه من عشاق رياضة الراليات وشارك في رالي حايل وجدة والإمارات وحقق إنجازات عديدة، وحريص دوريا على الذهاب إلى شرما وحقل لجمال البحر وهدوء المكان.

وشهد المقطع الذي تم توثيقه لولي العهد السعودي مع الشاب فهد العبداللطيف وهما في سيارتين مختلفتين يتبادلان الترحيب انتشاراً واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.