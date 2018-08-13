شاهد فرحة شاب سعودي برؤية محمد بن سلمان في الطريق بنيوم

تفاعل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع أحد الشباب السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة عندما شاهده على أحد الطرق بمنطقة #نيوم بالقول بتحية: "تامر شيء".

وانتشر فيديو الشاب السعودي الذي يدعى فهد عبد اللطيف بشكل كبير بين شباب مواقع التواصل السعودي حيث احتفوا بتواضع وتفاعل الأمير محمد بن سلمان مع الشاب الذي فرح برؤيته وقام بتصويره وهو في مركبته ليبادره ولي العهد قائلًا من نافذة السيارة: "تامر شيء".

ووثق الشاب فهد، عاشق رياضة الرالي، والذي تصادف مروره ورفقته أطفال في مركبته في أحد الطرقات، بمرور المركبة التي تقل ولي العهد الفيديو بهاتفه ونشره عبر حسابه في "إنستغرام" موضحاً بلغة الإشارة سعادته بتواضع الأمير محمد بن سلمان، الذي ظهر دون رسميات، وبعفوية تامة وبساطة تحكيها تلويحة يده وابتسامته العريضة وسؤاله للشاب بقوله "تامر شيء".

وقد التقى ولي العهد قبل أسابيع شبابا بمنطقة نيوم واستجاب لدعوتهم وتناول بعض الطعام معهم في فيديوهات وجدت قبولًا وقت ذاك.