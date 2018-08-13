صور توثق الأجواء الروحانية التي يعيشها الحجاج بالحرم

يكتظ المسجد الحرام هذه الأيام بحجاج بيت الله الحرام الذين جاؤوا من كل فج عميق ليؤدوا فريضة الحج وسط استنفار من جميع الجهات الحكومية والأهلية المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن التي سخرت إمكاناتها الآلية والبشرية لخدمة وفود الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية بمكة المكرمة الأجواء الروحانية، التي ينعم بها حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده من خدمات، وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم مناسكهم.

وتجولت عدسة الوكالة الرسمية في صحن المطاف وساحات وأروقة المسجد الحرام إذ يحرص حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة على استثمارها في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، طلباً للمغفرة من الله عز وجل.

ويعيش ضيوف الرحمن وسط أجواء إيمانية وروحانية مكنتهم من أداء عباداتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة المعتمرين والزوار وتقديم الخدمات لهم من قِبل الجهات المعنية.