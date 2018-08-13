128 داعية يجيبون على استفسارات الحجاج عبر هاتف مجاني

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الهاتف المجاني 8002451000 طيلة موسم الحج للإجابة على استفسارات ضيوف الرحمن وغيرهم على مدار الساعة، يباشره 128 داعية، منهم 81 في مكة المكرمة و47 في المدينة المنورة.

موضوع يهمك بدأ المطوفون والمطوفات وبمشاركة البراعم في مؤسسة #مطوفي_الحجاج في استقبال الحجاج مطلقين الابتسامة وملوحين بالورد،... استقبال حافل للحجاج بالورد وكراسي المساج السعودية

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، تسعى الوزارة عبر ذلك لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن خلال موسم #الحج كل عام، إذ يسهم الدعاة في تزويد #الحجاج بالمعلومات من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات الشرعية عبر الهاتف المجاني.

وتصل عدد الخطوط الهاتفية للرقم المجاني لـ59 خطاً هاتفياً، منها 24 خطا في مكة المكرمة و6 خطوط في المدينة المنورة و29 خطاً في مشعر منى ومزدلفة وعرفات. وتعمل هذه الخطوط بنظام التتابع عن طريق شركة الاتصالات، بحيث يستقبل الداعية المكالمة مباشرة وينتقل، في حالة عدم الرد، للخط الذي يليه حسب جدولة تم وضعها مع مقدم خدمة الهاتف.

ويتولى تنسيق أعمال الدعاة العاملين في الهاتف المجاني طاقم إداري مكون من منسق أعمال اللجنة العلمية ومعه طاقم عمل من الموظفين الإداريين لترتيب وتنسيق جداول الدعاة ليتم تغطية جميع ساعات اليوم. ويتكون فريق العمل الإداري من 7 موظفين بالإضافة إلى منسق أعمال اللجنة العلمية.

يذكر أن عدد المكالمات المستلمة من العشرين من شهر ذي القعدة وحتى بداية شهر ذي الحجة 1439هـ بلغ 9271 مكالمة.