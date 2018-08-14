أمير مكة يكشف أرقاماً جديدة حول موسم الحج

كشف الأمير خالد الفيصل، أمير مكة رئيس لجنة الحج المركزية، الثلاثاء، أرقاماً جديدة حول موسم الحج وأعداد الحجاج.

وقال، خلال مؤتمر صحافي في مكة، إن عدد حجاج الخارج بلغ مليوناً و521 ألفاً، حيث كانت أكثر الجنسيات على الترتيب: الإندونيسية، الباكستانية، الهندية، البنغالية، التركية، الإيرانية. أما حجاج الداخل حتى صباح اليوم فـ224 ألفاً و655 تصريحاً.

وأعلن أنه تم التعامل مع 87 مكتباً من المكاتب الوهمية، التي تخالف الأنظمة. أما إجمالي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج فعددهم 355 ألف مخالف، و2760 مخالفاً لنقل الحجاج غير النظاميين.

وقال إن إجراءات جديدة خففت من تكدس الحجاج في المطار. نظام نقل الحجاج إلى مكة نجح في تخفيف الازدحام.

وأوضح الأمير أن هناك مشاريع كبيرة جداً نفذت من جميع الجهات، وهناك إيجاد فرص للتطوير بدون اعتمادات.