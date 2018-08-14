اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي وبومبيو حول عدة قضايا

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن اتصالاً هاتفياً جرى، اليوم الاثنين، بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وذكر البيان أن الاتصال تناول عدة موضوعات، منها سوريا والعراق واليمن وأفغانستان، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن بومبيو شكر ولي العهد على دعم السعودية للاحتياجات الملحة لتحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا، وكذلك التزام المملكة مع الحكومة العراقية، وعرضها المساعدة لمعالجة نقص المياه والكهرباء.

وقال إنهما "ناقشا دعمهما لوقف إطلاق النار في أفغانستان خلال عيد الأضحى، والسلام في أفغانستان بوجه عام. واستعرضا أيضاً عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحل النزاع في اليمن، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".