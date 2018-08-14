صور.. هكذا يخدم رجال الأمن حجاج بيت الله الحرام

يقدم رجال القوة الخاصة لأمن #المسجد_الحرام جهوداً كبيرة في خدمة #ضيوف_الرحمن خلال #موسم_حج هذا العام، حيث يقوم أفراد هذه القوة المنتشرين في المسجد الحرام وساحاته وأدواره وأروقته بالحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاج، فضلاً عن الإرشاد وتسهيل حركتهم وتنقلهم.

كما يبذل رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والقوة الخاصة للحج والعمرة جهوداً كبيرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بعضاً من هذه الجهود التي تلقى تقديراً من قاصدي بيت الله الحرام ويلهجون لهم بالدعاء بأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لهم من أعمال أمنية وإنسانية.

يذكر أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أعدت خطة لاستقبال ضيوف الرحمن تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في المحور الأمني والمحور التنظيمي والمحور الإنساني وجميعها يتم العمل بها وفقاً للخطط المعدة كل في مهامه من خلال تكثيف التواجد الأمني الرسمي والسري لتوفير الأمن والطمأنينة للحجاج ومساعدتهم على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، من خلال المتابعة التقنية على مدار الساعة عبر الكاميرات المنتشرة في كافة أدوار وساحات المسجد الحرام، وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام وساحاته للمحافظة على انسيابية الحركة وتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى الحرم المكي الشريف، وكذلك التأكد من خلو المشايات والمسارات المخصصة للمشاة من الجلوس، إضافةً إلى تقديم الأعمال الإنسانية من إرشاد ومساعدة كبار السن والعجزة والمرضى وغيرهم.