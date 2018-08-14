قوات أمن الحج تستعرض جاهزيتها بحضور وزير الداخلية

وقف رئيس لجنة الحج العليا، وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على جاهزية قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون #الحج والحجاج، المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1439 هـ، لتنفيذ مهامها وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان والسلامة لضيوف الرحمن.

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله معسكر قوات الطوارئ الخاصة في مكة المكرمة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وقائد قوات الطوارئ الخاصة قائد قوات أمن الحج الفريق أول خالد بن قرار الحربي.

من جهته، قال الفريق أول سعيد القحطاني، في حفل استعراض القوات ببيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس": "لقد باشرت القوات مهامها في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وفي كل المنافذ، وعلى كل الطرق المؤدية إلى مناطق الحج، وشعارهم الذي يفتخرون به أن خدمة ضيوف الرحمن مهمة مقدسة، وشرف عظيم يستمدونه من عقيدتهم الدينية الصادقة، وتنفيذهم لتوجيهات قائدهم الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية".

كما أكد الفريق أول القحطاني على جاهزية قوات الأمن لأداء مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم للمناسك، بالتعاون والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأهلية المعنية.

إثر ذلك، بدأ العرض العسكري بمشاركة كافة قوات أمن الحج المعنية بتنفيذ خطط وتنظيمات المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، واستعرضت الآليات والمدرعات الخاصة وطيران الأمن أمام وزير الداخلية. ثم تم تأدية فرضية "أنا مستعد" للتصدي للعنف المسلح والتي أظهرت الاحترافية القتالية العالية التي يتميز بها رجال الأمن بالسعودية في مكافحة الإرهاب.