السعودية.. القصاص لرجل أطلق النار على والده وحرق جثته

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل قصاصاً في مواطن قام بإطلاق النار على أبيه وهو نائم، ثم قام بحرق جثته في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح بيان وزارة الداخلية، أن تركي بن محمد بن ساري القحطاني، أقدم على قتل والده، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وذلك بقتله تعزيراً، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية السعودية ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.