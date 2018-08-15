حادث مروع.. وفاة 7 من أسرة سعودية واحدة في عُمان

تعرَّضت أسرة سعودية لحادث مروري جماعي تهشمت فيه 4 سيارات، عند ولاية "هيما" بسلطنة عمان، نتج عنه وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين، أمس الثلاثاء.



وأوضحت السفارة السعودية في سلطنة عمان أنها تتابع حالة المواطنين الذين وقع لهم الحـادث بين ظفار ومسقط مع الجهات المختصة في سلطنة عمان، ممثلة في وزارة الخارجية والشرطة وإدارة المستشفى الذي نُقل إليه المصابون عبر الإسعاف الجوي.





وأجرى السفير السعودي اتصالات بذوي المواطنين لمواساتهم، مقدماً شكره للسلطات العمانية على تعاملها الإيجابي مع الحادث.



من جهتها قالت شرطة عمان: "إن مركبتين اصطدمتا في ولاية هيما بمحافظة الوسطى، ونتج عن الحادث إصابات ووفيات جميعها لمواطنين سعوديين".





وأوضحت أن المتوفين عددهم سبعة أشخاص، في حين أصيب خمسة آخرون، وصفت إصاباتهم بالمتوسطة والبليغة، وجرى نقلهم إلى مستشفيي هيما ونزوى، في حين أظهرت صور التقطت في مكان الحـادث قوة التصادم، الذي تسبب بتهشم السيارتين وانشقاق إحداهما إلى نصفين.