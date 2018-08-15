شاهد كيف هنأت قنصل أميركا بالسعودية المسلمين بالأضحى

زارت القنصل الأميركية في الظهران، راتشنا كورهنن، سوق الماشية بمدينة الثقبة شرق السعودية، من أجل شراء أضحية وذبحها في عيد الأضحى، موجهة رسالة تهنئة للمسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك.

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت القنصل بين الأغنام، وهي تتحدث عن شعيرة ذبح الأضحية لتقول باللغة العربية "عيد أضحى مبارك".

وعُرف عن القنصل الأميركية في الظهران إجادتها التحدث باللغة العربية، وحرصها الدائم على التواجد الاجتماعي في مناسبات عديدة، ومشاركتها السعوديين في أنشطتهم التراثية والثقافية، والمحاولة الدائمة في التفاعل مع العادات والتقاليد بالعديد من المناسبات، وكان آخرها زيارة النادي الأدبي بالأحساء مرتدية البشت الحساوي، الذي يعتبر رمزاً للحرف اليدوية الشعبية التي اشتهرت بها المنطقة.