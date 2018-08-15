هذا هو خطيب يوم عرفة الجديد

وجه خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، بتكليف الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، بخطبة يوم عرفة لحج هذا العام 1439هـ.

ويعتبر الدكتور حسين آل الشيخ من أبرز أئمة وخطباء المسجد النبوي، وهو قاضٍ بالمدينة المنورة.

كما ألقى آل الشيخ العديد من الدروس العلمية في الفقه والتوحيد والحديث والقواعد، إضافة إلى بعض المحاضرات في الجامع الكبير بـ #الرياض.

من جهة أخرى، تستعد رئاسة الحرمين لإطلاق مشروع ترجمة خطبة عرفة لخدمة ضيوف الرحمن، والذي أعد بخمس لغات مختلفة، وهي الإنجليزية والفرنسية والمالية والأوردية والفارسية.

وتفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المشروع والتجهيزات المخصصة لنقل البث.

كما حث القائمين على المشروع على بذل قصارى جهدهم لإيصال خطبة يوم عرفة للعالم أجمع، في ظل رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة لنشر تعاليم الدين السمحة للعالم كله.