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هذا هو خطيب يوم عرفة الجديد

المصدر: العربية.نت - إبراهيم الحسين
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ
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وجه خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، بتكليف الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، بخطبة يوم عرفة لحج هذا العام 1439هـ.

ويعتبر الدكتور حسين آل الشيخ من أبرز أئمة وخطباء المسجد النبوي، وهو قاضٍ بالمدينة المنورة.

كما ألقى آل الشيخ العديد من الدروس العلمية في الفقه والتوحيد والحديث والقواعد، إضافة إلى بعض المحاضرات في الجامع الكبير بـ #الرياض.

الشيخ السديس يتفقد تجهيزات يوم عرفة الشيخ السديس يتفقد تجهيزات يوم عرفة

من جهة أخرى، تستعد رئاسة الحرمين لإطلاق مشروع ترجمة خطبة عرفة لخدمة ضيوف الرحمن، والذي أعد بخمس لغات مختلفة، وهي الإنجليزية والفرنسية والمالية والأوردية والفارسية.

وتفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المشروع والتجهيزات المخصصة لنقل البث.

كما حث القائمين على المشروع على بذل قصارى جهدهم لإيصال خطبة يوم عرفة للعالم أجمع، في ظل رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة لنشر تعاليم الدين السمحة للعالم كله.

كلمات دالّة

#الرياض, #الملك سلمان, #يوم عرفة

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