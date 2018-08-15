هكذا أنقذ سعودي فتاتين من الغرق في بحر "حقل"

نجت فتاتان، مساء الثلاثاء، من الغرق بالقرب من أحد المنتجعات السياحية بمحافظة "حقل" التابعة لمنطقة #تبوك في #السعودية، بعد أن تمكن شاب من إنقاذهما، وكان بالقرب من الموقع، واستجاب حينها لنداءات النجدة.

وبعد نجاح الشاب في إنقاذهما، نقلت الفتاتان إلى مستشفى #حقل العام، وأفادت معلومات صحية أن حالتهما مستقرة، وهما تخضعان لعناية ومتابعة من قبل مدير المستشفى محمد زايد العمراني ومساعده حمود العمراني وباقي أعضاء الفريق الطبي.

وقال منقد الفتاتين عبدالله بطيحان الجهني لـ"العربية.نت": "عند وصولي إلى أحد المنتجعات السياحية في محافظة حقل، جاء عم الفتاتين مسرعاً يستنجد بمن يعرف السباحة؟ فانطلقت نحوه، فأخبرني أن فتاتين تغرقان في البحر، وفوراً توجهت نحو الموقع، فوجدت إحدى الفتاتين قد تم انتشالها، وكانت مغمى عليها، في حين الأخرى كانت شبه غارقة في البحر، فقفزت نحوها وأنقذتها، وتم إجراء إسعافات أولية للفتاتين، ونقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى حقل".

جدير بالذكر أن الفتاتين اللتين يتراوح عمراهما من 13-14 عاما، قدمتا مع أسرتيهما من محافظة طريف شمال المملكة لقضاء إجازة العيد في محافظة حقل.