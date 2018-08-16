آل الشيخ: جماعة الإخوان أضرت بالإسلام ومنابرنا محمية

أكد وزير الشؤون الإسلامية السعودي، الدكتور عبداللطيف #آل_الشيخ، أن جماعة الإخوان المسلمين أضرت بالإسلام والمسلمين، بدليل أنها سبب الخراب والدمار الذي حدث في بعض الدول المجاورة.

وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمسجد الخيف بمنى، بعد الجولة التفقدية على مساجد المشاعر المقدسة: "جماعة #الإخوان حاولوا الدخول إلى السعودية لإشعال الفتنة، لكن الله سلم، إذ استشعر المواطنون وعرفوا دعاة الشر الذين يضللون الناس، فاتحد علماؤنا مع القيادة والمواطنين، واستطعنا أن نتجاوز تلك المرحلة إلى مرحلة الاستقرار والمحافظة على الوحدة".



وتابع آل الشيخ: "عانينا في فترة ماضية من تسلح بعض أدعياء الدعوة الذين استولوا على المنابر في بعض الأماكن، ومرّروا أفكاراً متطرفة، وكذلك الطرح المتطرف المنافي للكتاب والسنة، حتى أصبحت المنابر ميدان من لا ميدان له، فأصبحوا يتسابقون على تهييج الناس وإلحاق الضرر بهم".

وأكد أنه لا يمكن لكائن من كان تسييس الحج وإخراجه عن أهدافه الشرعية، وأن #السعودية لا تسمح بذلك، وكل من يحاول، مجرد محاولة، ستقف له الدولة بالمرصاد.



وشدد آل الشيخ على "أن الدفاع عن هذه البلاد فرض عين على كل مسلم، وما تقوم به السعودية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شيء يثلج الصدر".

وقال إن الهجوم على السعودية، هو هجوم على الإسلام والعقيدة الصحيحة، موضحاً أن من ينكر جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن إما عدو حاقد أو شخص جاهل.

وكشف آل الشيخ أن الوزارة متجهة إلى إدخال التقنية في مناشطها كافة، إذ سيتم تركيب كاميرات مراقبة للمساجد، بحيث تكون الأنشطة تحت نظر الوزارة حتى تُضبط المنابر من الأفكار المتطرفة، وتتم متابعة أي تقصير.