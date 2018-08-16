تدشين قافلة إغاثة سعودية كويتية إلى الحديدة

دشن #مركز_الملك_سلمان للإغاثة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي قافلة برية مكونة من 14 شاحنة إلى محافظة #الحديدة اليمنية.

وأعلن مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المهندس أحمد بن علي البيز، الخميس، عن قافلة مساعدات إغاثية برية مكونة من 14 شاحنة تحمل على متنها عشرة آلاف سلة غذائية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع المركز لمحافظة الحديدة اليمنية لتوزيعها على 5 آلاف أسرة محتاجة، في إطار مكتب تنسيق المساعدات الخليجية، وذلك من المقر الدائم للمركز شمال مدينة الرياض.

وأكد المهندس أحمد البيز في تصريح صحافي أن المساعدات الكويتية المقدمة تدل على وقوف دولة الكويت قلباً وقالباً مع الشعب اليمني واستشعار معاناتهم، وأنها لن تتأخر يومًا عن مد يد العون لأشقائها اليمنيين لرفع كل أشكال الظلم عنهم حتى تعود أرض اليمن كما كانت، منوها بالتعاون الوثيق بين مركز الملك سلمان للإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم العمل الإغاثي والإنساني في #اليمن، نقلا عن وكالة أنباء السعودية (واس).

وأوضح البيز أن هذه المساعدات تعد في إطار الدعم المقدم من مكتب تنسيق المساعدات الخليجية المقدمة لليمن، وهذه القافلة البرية مخصصة لمحافظة الحديدة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة نتيجة الأعمال التي تقوم بها الميليشيات #الحوثية بحق سكانها.

وأشاد البيز بالجهود الكبيرة للهيئات المانحة في مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة لليمن في المجالات كافة، منوها بالجهود النوعية والمثمرة في مد محافظة الحديدة ومحافظات الساحل الغربي بالاحتياجات الإنسانية اللازمة، واستمرار تسيير الجسور البرية والبحرية والإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية للمدنيين والمحتاجين في المحافظة.

وأكد أن الإسهامات الكبيرة والمساعدات الإنسانية المقدمة من الهيئات المانحة في دول المجلس، أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الإنساني في اليمن، لافتا الانتباه إلى أن دول #مجلس_التعاون تعد الداعم الأكبر والرئيس للمساعدات الإنسانية والإغاثية في اليمن.

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي عن سعادته لهذه الشراكة الإنسانية مع مركز الملك سلمان للإغاثة، لما لها من أثر على الشعب اليمني، وهو نتاج الاجتماعات الشهرية مع الأشقاء في مركز الملك سلمان للإغاثة، مثمنًا دور المركز ودور مكتب تنسيق المساعدات الخليجية المقدمة من دول المجلس لليمن، والذي أسهم في وضع الأطر والاحتياجات المطلوبة لدعم الأخوة في اليمن.

وحضر التدشين نائب سفير دولة الكويت لدى المملكة المستشار سعود الحربي، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي، ومدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون، ونائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالسلام باعبود، وعدد من قيادات المركز ووسائل الإعلام.