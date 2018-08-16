صور وتفاصيل وفاة 7 من أسرة سعودية في حادث مروع بعُمان

لقي 7 أشخاص من أسرة سعودية، بينهم أطفال، حتفهم إثر حادث أليم وقع بين محافظتي مسقط وظفار في سلطنة عمان، وإصابة 6 آخرين، حيث تهشمت 3 سيارات بعد انحراف شاحنة في طريقهم.

نعيم العبدالرضا، ابن عم المتوفين، أوضح في حديث لـ"العربية.نت"، أن أقرباءه من أهالي الأحساء شرق السعودية، كانوا في رحلة عائلية تتكون من 13 شخصا في سيارتين، وفوجئوا بشاحنة انحرفت عليهم في طريق ولاية هيما الواقعة في محافظة الوسطى، لتهشم السيارات الأولى التي كانت في المقدمة، حيث توفي رب الأسرة العم يوسف، بالإضافة إلى زوجته وابنه علي واثنتين من بناته، كما ذهب طفلان ضحية هذا الحادث الأليم.



وأضاف العبدالرضا: "حصل تبديل بين الأشخاص قبل الحادث بساعات، لينجو الأفراد في السيارة الثانية بعد إصابتهم، وتحمل السيارة رجلين وبنتين وطفلين، وحالتهم حتى الآن مستقرة، فيما غادر عدد من الأقارب إلى عمان بالتنسيق مع السفارة السعودية لنقل الجثامين مساء الخميس، ودفنهم غداً الجمعة في الأحساء".

وأكدت السفارة السعودية في سلطنة عمان، أنها تابعت الحادث المؤسف الذي تعرضت له عائلة سعودية، عصر الثلاثاء، على الطريق الواصل بين محافظتي ظفار ومسقط، والذي نتج عنه وفاة عدد من المواطنين.

والمتوفون هم: أحمد العبدالرضا، مدينة الحجي، علي العبدالرضا، جعفر العبدالرضا، فاطمة العبدالرضا، سها العبدالرضا، علي لطفي العبدالرضا.

أما المصابون في الحادث فهم: لطفي العبدالرضا، زينب العبدالرضا، ليلى العباد، علي أحمد العبدالرضا، زهرة لطفي العبدالرضا، سعود العباد.