ضيوف الملك سلمان.. 500 حاج فلسطيني يصلون مكة

وصل إلى مكة المكرمة، صباح الخميس، 500 حاج وحاجة يمثلون الدفعة الأولى من حجاج أسر شهداء #فلسطين المشمولين ببرنامج #ضيوف_خادم_الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد استقبل المسؤولون في الأمانة العامة للبرنامج، الضيوف من أهالي الضفة الغربية، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، على وقع التكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف، يتقدمهم رئيس لجنة حجاج أسر شهداء فلسطين، علي الزغيبي، وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان وطواقم التمريض ورجال الكشافة.

وعند اكتمال مراسم الاستقبال، جرى تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الإنترنت والاتصال المجاني، إضافة إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية.

وبعد تناول طعام الضيافة، غادر فوج "الضفة" إلى الحرم المكي الشريف لتأدية طواف القدوم، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

من جانبهم، قدم الضيوف شكرهم لخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه للقضية الفلسطينية واستضافة أسر الشهداء وتمكينهم من أداء مناسك الحج كل عام.

يشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.