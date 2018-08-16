ماء زمزم.. 8 ملايين لتر روت عطش الحجيج في الحرمين

يرطب الحجاج حناجرهم المجهدة بسبب كثرة التهليل والتكبير بـ #ماء_زمزم منذ لحظات الوصول الأولى إلى منافذ المملكة، ومن أكثر العادات التي تلازمهم ويحرصون عليها طوال إقامتهم لأداء الفريضة شرب ماء زمزم.

وكشفت إحصائية رسمية أن كمية مياه زمزم التي استهلكها #الحجاج منذ بدء موسم الحج وحتى نهاية ذي القعدة بلغت 8.505.623 مليون لتر، أوصِل منها 2.284.700 مليون لتر لمقار السكن بمكة المكرمة عبر مجموعات الخدمات الميدانية. فيما وُزع 220.923 ألف لتر منها في مراكز التوجيه بمداخل مكة المكرمة.

كما نفذ مكتب الزمازمة الموحد برنامج الاستقبال السنوي لحجاج بيت الله الحرام، وتضمن البرنامج الذي شارك فيه رئيس مجلس إدارة المكتب عبد الهادي عبد الجليل زمزمي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والزمازمة استقبال عدد من الحجاج القادمين من جدة، وتقديم باقات من الورود، وماء زمزم، وحبات من التمر، والقهوة العربية لتكون أولى الهدايا المقدمة لضيوف الرحمن أثناء وصولهم إلى مكة المكرمة، كما قُدِّمت وجبات غذائية خفيفة.

وشارك في الاحتفال الذي أقيم بمركز التوجيه بطريق جدة- مكة المكرمة السريع، عدد من أطفال الزمازمة الذين قدموا للحجيج الورود ومياه زمزم، تأكيدا على محبتهم لضيوف الرحمن.

معلومات لا تعرفها عن زمزم

تبعد بئر زمزم عن #الكعبة 21 متراً، وتقع فوهة البئر أسفل المطاف بجانب الحجر الأسود.

تنبع المياه من جهتين، إحداهما من اتجاه الكعبة، والأخرى من جهة جبل أبي قبيس والصفا، وتضخ ما يتراوح بين 11 إلى 18 لتراً في الثانية، وتستقر في عمق 31 متراً فقط.

وعبر مضختين تتناوبان على مدى 24 ساعة يتم نقل الماء إلى مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم في كدي ليروي أفئدة المسلمين.

ويتم نقل ماء زمزم إلى المسجد النبوي الشريف عبر صهاريج متخصصة بمواصفات قياسية وأقفال لا تفتح إلا عبر الموظف المسؤول، بحيث يتم ضخ 150 ألف لتر يومياً في الأيام العادية، وترتفع إلى 450 ألف لتر في المواسم.

ويقدم ماء زمزم في الحرمين الشريفين من خلال 40 ألف حافظة معقمة ومبردة، تجهز داخل أماكن التعبئة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، ثم تنقل بمنتهى الدقة عبر السيارات الكهربائية إلى أماكنها.

ويراعى تقديم الماء مبرداً وغير مبرد تلبية لرغبات الزوار والمصلين، وهذه الحافظات مزودة بأكواب بلاستيكية يستهلك منها مليونا كوب يومياً، تستعمل لمرة واحدة حرصاً على الصحة العامة.

وتنتشر في زوايا وباحات الحرمين أيضاً مشربيات ونوافير ثابتة للشرب، تغطي جميع الأدوار والساحات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وخصص موقع "سبيل زمزم" الكائن في الجهة الشرقية من المسجد الحرام لتعبئة الجوالين، وذلك تخفيفاً على المصلين والزوار.

كما استحدثت حاويات متجولة قرب زمزم لخدمة المناطق المزدحمة، مثل "صحن المطاف"، كما تقدم رئاسة الحرمين عبوات ماء صغيرة توزع في المسجد الحرام عند المطاف، وعند الصف الأول، وفي مصلى الجنائز.