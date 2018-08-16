ماذا قال رجل الأمن الذي خلع حذاءه ليعطيه لمسنة في مكة؟

روى رجل الأمن جمعان الصبياني، الذي ظهر بمقطع فيديو متداول وهو يخلع حذاءه لمساعدة حاجة مسنة فقدت حذاءها بالمسجد الحرام لـ"العربية.نت"، تفاصيل موقفه الإنساني، قائلاً إنه عندما كان خارجاً من الساحة الشرقية للحرم المكي يوم الجمعة الماضي، شد انتباهه منظر حاجة باكستانية وهي تنتعل كرتوناً في قدمها وغير قادرة على السير.

وتابع: "لا إرادياً قمت بخلع حذائي وناولته للمرأة، في حين أن الرجل الذي كان معها أصر على أن أرافقه للفندق لاسترداد الحذاء، ولكني رفضت، فهذا أقل واجب يمكن أن نقدمه لضيوف الرحمن".

وأضاف: "عدت إلى المنزل لأستيقظ على الفيديو وعلى اتصالات وتشجيع من المجتمع، ولم أعرف من الذي قام بالتصوير، فنحن في أمن الحرم نتلقى توجيهات من القيادة الحكيمة، كما نحمل روح تعاليم ديننا الحنيف الذي علّمنا الرحمة والإنسانية، وهذا ما يتحلى به رجال الأمن".

هذا وتم تكريم الصبياني من قبل مساعد مدير الأمن العام للحج والعمرة وقائد القوات الخاصة للمسجد الحرام.

فيما قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده بمركز الإيواء في مشعر مزدلفة "أهنئ هذا الرجل وأسرته والمجتمع الذي نشأ فيه".