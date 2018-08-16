وسط تسهيلات كبيرة.. توافد حجاج قطر للسعودية عبر الكويت

وصل عدد من حجاج دولة قطر إلى السعودية عن طريق الكويت، رغم حجب الدوحة موقع تسجيل الحجاج.

وجدد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، ترحيب السعودية بالحجاج القطريين، لافتا إلى توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز باستقبال الحجاج القطريين من أي مكان في العالم وسط تسهيلات كبيرة.

من جانبه، شدد وزير الحج والعمرة على رفض بلاده تسييس الحج.

حجاج اليمن

وفي نفس السياق، استقبلت جوازات منفذ الوديعة، أولى طلائع الحجاج القادمين من اليمن من أسر شهداء الجيش الوطني، الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.

كما يتوجه نحو 1000 حاج فلسطيني إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج بمنحة سعودية من خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء الفلسطينيين.