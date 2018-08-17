اكتمال وصول حجاج الخارج.. وعددهم مليون و700 ألف

أعلنت السلطات السعودية وصول نحو مليون و700 ألف حاج من خارج السعودية لأداء مناسك #الحج هذا العام، ليكتمل بذلك وصول حجاج الخارج.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن مليوناً و684 ألفا و929 حاجاً (1.684.629) وصلوا إلى المملكة عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية، منهم 890 ألفاً ذكوراً، و731 ألفاً من الإناث، في حين سجل حجاج الداخل عدد 233 ألفاً و740 حاجاً.

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وبيّن أن عدد القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية مليون و584 ألفاً و85 حاجاً، وجاء عدد القادمين عبر المنافذ البرية 84 ألفاً و381 حاجاً، وعبر المنافذ البحرية 16 ألفاً و163 حاجاً.

وأكد اليحيى أنه لم تتم إعادة سوى 7 مخالفين فقط، وبذلك تكون قد سجلت المديرية العامة للجوازات أدنى معدلات من التزوير بفضل تطوير التقنية ممثلة في جهاز "عين الصقر"، الذي تم العمل به قبل سنتين، للتعرف على العلامات الأمنية الخفية بالأشعة السينية والحمراء.

ومن الـ7 الذين تم إعادتهم، تبين وجود اثنين يحملون جوازات لا تخصهم، و5 آخرين يحملون جوازات مزورة.

وأوضح اللواء اليحيى، أنه تم التعامل مع جميع الحجاج الذين أتوا بلا إثبات شخصية أو تصاريح للحج، أو فقدوا جوازاتهم أثناء الرحلة، وذلك بالتعرف على بصمة الأصابع أو بصمة الوجه أو رقم تصريح الحج بالتواصل مع سفارات السعودية بالخارج.