شرطة مكة توضح ملابسات مقطع فيديو " دق على عمتك"..

تداول بشكل كبير بالسعودية مقطع فيديو تحت هاشتاغ " #دق_على_عمتك".. يظهر محاولة مواطن التهرب من مخالفة مرورية ومحاولته قلب القضية لصالحه بالصراخ وإحداث ضجة، في تصرف من رجل الأمن بكل هدوء معه وإصراره على أن يقدم السائق رخصة القيادة.

وقد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة #مكة المكرّمة، بأنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١٢/٣هـ، وفي أثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه عند تقاطع جسر المنصور بالعاصمة المقدّسة، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة، وعند قيام رجل المرور بالطلب من سائقها إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، رفض التجاوب وبادر برفع صوته عالياً بغوغائية، وقيام مرافقتيه، زوجته وابنته، بتسجيل كلامه موجهاً اتهامات باطلة لرجل الأمن، في محاولة لقلب حقيقة الموقف والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بارتكابها، وتمّ توقيف السائق المخالف ومرافقتيه لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.