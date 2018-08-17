مدير العمل في جازان: هذه حكاية الرجل المكبّل منذ 35 سنة

أكد المهندس أحمد القنفذي مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان (جنوب غرب السعودية) لـ"العربية.نت" أنه تمت متابعة حالة الشخص المكبّل بالسلاسل في ديار "الصهاليل" بمحافظة "هروب".

وقال: "الآن أتحدث لكم من مستشفى الصحة النفسية في جازان حيث نقلنا الحالة من البيت إلى المستشفى والشخص موجود مع فريقنا الذي باشر الحالة ونقوم بإجراءات تسليم الحالة للشؤون الصحية".

وتابع القنفذي: "هو يعاني من مرض نفسي وعمره يتجاوز 35 عاماً، وكان مقيداً طوال الفترة الماضية، ويبدو أن أهله قيدوا حركته لأنهم إذا أطلقوه يؤذي الجيران وتصعب السيطرة عليه كما أفادوا، وهذا مكانه مستشفى الصحة النفسية".

وبين في سياق حديثه أنه عند الوصول إلى الحالة كان الرجل مكبلاً منذ سنوات طويلة، وتم استلامه والترتيب مع إمارة المنطقة ومع الشؤون الصحية لإنهاء الإجراءات.

ولفت إلى أنه ليس لديه علم إن كان للأمر شق جنائي أو لا موضحاً: "هي ليست قضية عنف أسري هذه الحالة بالنسبة لنا حالة صحية، رجل مصاب بمرض نفسي وأهله قيدوه خوفاً من إيذائه للناس والأمر حالة صحية ونحن انتهى دورنا بتسليمه للجهات المعنية".

وأشار في سياق حديثه إلى أنه لم يقف على حالة مشابهة منذ تسلمه إدارة العمل والتنمية في جازان.



وختم القنفذي حديثه بالحث على عدم إيذاء أو تكبيل الأبناء واصفاً الأمر بأنه تصرف لاإنساني، وأنه في مثل هذه الحالات يجب تسليمهم للجهات المختصة التي تقوم بدورها.