‏‫‬السعودية.. مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي حيران في حجة

أوصل تحالف دعم الشرعية في اليمن المساعدات الإغاثية العاجلة المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى مديرية #حيران في محافظة #حجة.

وأفاد مراسل "العربية" أن المواد الإغاثية التي وزعت على المواطنين شملت 1150 سلة إغاثية، و1400 كيس من الأرز، و400 خيمة، إضافة إلى 200 خزان مياه بسعة ألفي لتر.

وتأتي هذه المساعدات جراء ما لحق بالمواطنين في حيران، من تدمير الحوثيين لمنازلهم وطردهم منها.

وكانت قوات الجيش اليمني قد أحكمت قبضتها على مديرية حيران الخميس، إضافة إلى مثلث عاهم، بدعم من التحالف. كما سيطر على الطريق الدولي من حجة والمتجه إلى الحديدة.

كذلك أعلن الجيش أسر قيادي حوثي في مديرية حيران، يدعى حمود علي عبدالله الحمزي، قال إنه دخل جبهة حيران منذ أسبوع بهدف رفع المعنويات للمقاتلين بسبب هروبهم من الجبهات، داعياً قيادة الميليشيات إلى عدم الزج بالأطفال في جبهات القتال.