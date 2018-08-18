وصول أكثر من مليوني حاج إلى مكة المكرمة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، السبت، إن لدينا 6 منافذ تؤدي إلى مكة المكرمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي من مشعر منى أنه يتم التحقق من حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين من حصولهم على تصاريحهم، ويعاد من لا يملك تصريحاً من حيث أتى.

وتابع: في اليوم السابع هناك أعداد بسيطة تصل اليوم أو غدا، وفي الثامن من ذي الحجة تبدأ رحلة المشاعر المقدسة، مضيفا أن كافة الجهات مستعدة لاستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة، واعتباراً من صباح غد، الثامن من ذي الحجة، يقوم كل المشاركين بتنفيذ مهامهم لتسهيل حركة ضيوف الرحمن.

وأعلن أن عدد الحجاج تجاوز المليونين، ومهمتنا في الرحلة التي تبدأ غداً تقتضي تمكين هذا العدد من التحرك من مكة إلى منى وعرفات (يوم 9 ذي الحجة).

وأوضح أن هذه العمليات تستغرق 48 ساعة، مشيراً إلى أننا "نحرص على تذليل كل العقبات أمام الحجاج".

وقال: "هناك شبكة طرق جيدة، حيث يتم نقل الحجاج بواسطة حافلات، ولكن عمليات التصعيد والنفرة والعودة إلى منى من خلال وسائل مختلفة: مشاة (15% من الحجاج، أي نصف مليون)، وهناك بواسطة القطار، والحجاج المشمولين بالنقل بالحافلات، وهؤلاء بالرحلات الترددية وفئات أخرى بالرحلات التقليدية)".

وتابع أنه في كل المراحل يظل المسجد الحرام مهمة ثابتة ومستمرة.

بدوره، أعلن حاتم قاضي، من وزارة الحج والعمرة، اكتمال وصول الحجاج إلى مكة المكرمة.