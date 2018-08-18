بالفيديو.. أكثر من 2 مليون متر مكعب مياه محلاة للحجاج

أعلنت شركة المياه الوطنية عن جاهزيتها لتأمين #المشاعر_المقدسة بالكميات اللازمة من #المياه_المحلاة، ضمن استعداداتها لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد قدمت الشركة عرضاً مرئياً عن استعداداتها في اليوم السابع من #أيام_الحج لهذا العام، مستعرضة قدرتها التشغيلية، والتي بلغت كمية المياه المستلمة فيها من محطات تحلية المياه المالحة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة حوالي 732 ألف متر مكعب، في خزان المليون وخزانات المعيصم وخزانات عرفات، ليصل إجمالي كميات المخزون الاستراتيجي والتشغيلي الفعلي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى حينه، مليونين وعشرين ألف متر مكعب، كما بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة خلال ذلك اليوم 732 ألف متر مكعب، موزعة بين المشاعر المقدسة ومدينة مكة المكرمة، حيث بلغت كميات المياه المتدفقة إلى مدينة مكة حوالي 462 ألف متر مكعب، فيما بلغ نصيب المشاعر المقدسة من كميات المياه الموزعة 155 ألف متر مكعب.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن نسبة كميات المياه التي ضخت في الناقلات عبر محطات تعبئة الأشياب بلغت 115 ألف متر مكعب، كما استطاعت الشركة مواكبة زيادة الطلب على المياه نظراً لزيادة عدد الحجاج وارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن المنطقة لم تشهد أي انقطاعات لكميات المياه على العمليات التشغيلية خلال ذلك اليوم، منوهة إلى مطابقة جميع العينات لجودة المياه للمواصفات المعتمدة لكافة البلاغات الواردة لنظام "كومباز"، وتطبيق "تروية" للأجهزة الذكية، والبالغة 262 بلاغاً وفقاً لأعلى الممارسات المهنية.