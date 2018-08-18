الهلال الأحمر يعزز أسطوله بـ127 سيارة إسعاف أثناء الحج

في إطار خطة الاستعدادات المكثفة لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام، عززت هيئة الهلال الأحمر السعودي أسطولها من المركبات الإسعافية بأكثر من 127 سيارة إسعاف حديثة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.

كما تحتوي سيارات الإسعاف الجديدة على وحدة تشخيص متكاملة ومعدات لنقل وتثبيت المصابين.

كذلك وفرت الهيئة 15 سيارة للتدخل السريع إلى جانب 20 دراجة، بينما خصصت 36 مركزاً إسعافياً دائماً، و90 مركزاً إسعافياً مؤقتاً، ونحو ألفين من الفرق الإسعافية والقوى العاملة في نطاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة.