صورة.. السعودي "المكبّل" بات في مستشفى الصحة النفسية

بعد الصدمة التي أثارتها أمس الجمعة صورة رجل سعودي مكبّل بالسلاسل في غرفة معزولة في إحدى قرى جازان، تحرّكت السلطات المعنية لمساعدة الرجل، انتشرت صورة لهذا الأخير على سرير في مستشفى للصحة النفسية.

موضوع يهمك أكد المهندس أحمد القنفذي مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان (جنوب غرب السعودية) لـ"العربية.نت" أنه تمت... مدير العمل في جازان: هذه حكاية الرجل المكبّل منذ 35 سنة السعودية

وفي الصور يظهر الرجل، بن مفرح صهلولي، نائماً في غرفة مستشفى، ويقف جنبه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بجازان، أحمد القنفذي.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد سلّمت صهلولي إلى مستشفى الصحة النفسية ليقوم باتخاذ ما يلزم لعلاجه.

وأظهر مقطع فيديو متداول الرجل مكبلاً بالسلاسل داخل غرفة معزولة في إحدى قرى الصهاليل بمحافظة هروب بجازان. وقال ذوو المريض النفسي في تصريحات صحافية قبل عدة سنوات إن ابنهم كان مصاباً بالصرع منذ صغره وتدهورت حالته النفسية وقاموا بتقييده بالسلاسل، بعدما تسبب مرتين في إحراق منزلهم.

من جهته، أكد القنفذي في تصريح لـ"العربية.نت" أمس الجمعة أن الرجل "يعاني من مرض نفسي.. وكان مقيداً طوال الفترة الماضية، ويبدو أن أهله قيدوا حركته لأنهم إذا أطلقوه يؤذي الجيران وتصعب السيطرة عليه كما أفادوا، وهذا مكانه مستشفى الصحة النفسية".

وبين في سياق حديثه أنه عند الوصول إلى الحالة كان الرجل مكبلاً منذ سنوات طويلة، وتم استلامه والترتيب مع إمارة المنطقة ومع الشؤون الصحية لإنهاء الإجراءات.

ولفت إلى أنه ليس لديه علم إن كان للأمر شق جنائي أو لا، موضحاً: "هي ليست قضية عنف أسري هذه الحالة بالنسبة لنا حالة صحية، رجل مصاب بمرض نفسي وأهله قيدوه خوفاً من إيذائه للناس والأمر حالة صحية ونحن انتهى دورنا بتسليمه للجهات المعنية".

وأشار في سياق حديثه إلى أنه لم يقف على حالة مشابهة منذ تسلمه إدارة العمل والتنمية في جازان.

وختم القنفذي حديثه بالحث على عدم إيذاء أو تكبيل الأبناء واصفاً الأمر بأنه تصرف لاإنساني، وأنه في مثل هذه الحالات يجب تسليمهم للجهات المختصة التي تقوم بدورها.