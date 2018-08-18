وزير الداخلية يكافئ رجال أمن فيديو "دق على عمتك"

وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بمكافأة رجال المرور الذين ظهروا في مقطع فيديو "دق على عمتك."

وأثنى الوزير على الموقف النظامي لرجال المرور وانضباطهم بالتعامل مع مواطن ارتكب مخالفة مرورية بالعاصمة المقدسة، وفقاً لما نشره حساب "المرور السعودي" على "تويتر".

جاء ذلك بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يظهر فيه الإساءة القولية لرجال الأمن وإعاقتهم عن تأدية أعمالهم المنوطة بهم نظاماً عن طريق التهديد والوعيد وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره، المجرّم وفق المادتين السابعة من نظام مكافحة الرشوة والسادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وكانت الجهات الأمنية قد قبضت على المعتدين وأحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت بالاستمرار في إيقافهم ومباشرة التحقيق معهم بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة في هذا الشأن.