وصول أول دفعة من ذوي شهداء اليمن والسودان لأداء الحج

وصلت إلى مكة المكرمة، اليوم السبت، الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من "ذوي الشهداء وأفراد من الجيش اليمني الوطني وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل" لأداء مناسك الحج لهذا العام 1439 هـ، وسط استقبال رسمي من المسؤولين.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكد الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ عبدالله المدلج، الذي كان في مقدمة مستقبليهم أن التجهيزات قد اكتملت لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من اليمن والسودان البالغ عددهم 1500 حاج في فندق الشيراتون بمكة المكرمة، وكذلك في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة لتلبية رغبات الضيوف ومتطلباتهم خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية. ولفت المدلج إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانات لهم منذ وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وحتى موعد مغادرتهم عائدين إلى بلادهم، وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

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وبين المدلج أن هناك حزمة من البرامج تنتظر وصول الضيوف الذين حلوا في مكة لتبدأ في مجالات عدة من ضمنها التوجيه والإرشاد والزيارات التي تعكس صورة السعودية في خدمة الحجيج. وبيّن أنه تم تجهيز فريق إشرافي متكامل لمساندة ضيوف خادم الحرمين خلال أداء مناسكهم وتلبية متطلباتهم بالإضافة إلى توجيههم في كل شأن سواء فيما يتعلق بالأنظمة، أو الإرشادات المتعلقة بأوقات الدخول والخروج، تجنباً للمؤثرات البيئية والمناخية أو فيما يتعلق برغباتهم الشخصية.

من جهته، عبّر الضيوف عن شكرهم وامتناهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد على كريم الاستضافة، مبينين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر الإنسانية والمحبة وحرصه على خدمة الإسلام والمسلمين.