"أداء" يقيس رضا ضيوف الرحمن عن 30 خدمة

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" عملية لقياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال موسم حج هذا العام.

تأتي عمليات القياس لتواكب جهود المملكة التي تعمل عليها لخدمة ضيوف الرحمن، وهي 30 خدمة، وتسهيل إجراءات أدائهم لفريضة الحج.

وبمنهجية علمية وتحت عنوان "أداء" يقيس المركز الوطني رضا ضيوف الرحمن من الخدمات المقدّمة لهم من الأجهزة العامة في موسم الحج.

ويخضع القياس الوطني إلى معايير خمسة، كـوضوح الإجراءات، وجاهزية المكان، وسرعة الخدمة، والرضا عن تعامل الموظف، بالإضافة إلى الرضا عن الخدمة المقدمة.

شباب وشابات يُشمّرون عن سواعدهم نحو تحقيق بيئة عملية صحية هدفها خدمة الحاج وبغيتُها الوصول إلى رضاهُم خلال أداء مناسك الحج.