1500 شخص يديرون منظومة الكهرباء في المشاعر ومكة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اكتمال جاهزية المنظومة الكهربائية لحج هذا العام 1439هـ بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، التي يباشرها أكثر من 1500 مهندس وفني وإداري.

وقال رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، المهندس عبد السلام بن راشد العمري، إن "المشاريع الكهربائية الجديدة التي نفذتها الشركة ستُسهم في تقديم أعلى مستوى من الموثوقية للخدمة الكهربائية، سعياً لتوفير أقصى سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، سواء فيما يخص كفاءة الخدمة نفسها أو أداء كوادرها بالمشاعر المقدسة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أشار العمري إلى أن "هناك تنسيقا دائما ومستمرا على مدار العام بين مركز عمليات (السعودية للكهرباء) في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومركز عمليات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مما أدى إلى ضمان استمرارية تغذيتهما بموثوقية عالية على مدار الساعة، والاستعداد الكامل لأي أحمال زائدة أثناء ساعات الذروة في موسم العمرة وشهر رمضان وصولاً لموسم حج".

كذلك لفت النظر إلى أن الخطة التشغيلية الكهربائية تشمل عدة مرتكزات أهمها الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية بحسب برنامج السلامة العالمي (خمس نجوم) وأعلى مواصفات السلامة العامة والصحة المهنية والبيئية، ودعم تواجد الكوادر الفنية المدربة في مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة والمدينة المنورة من خلال زيادة مراكز الانطلاق التي تعمل على مدار الساعة وتوزيع انتشارها، واستخدام الدراجات النارية في تنقلات الفنيين لكافة المواقع.