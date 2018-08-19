إنهاء حلة الكعبة بوقت قياسي.. واستبدالها الاثنين

حقق فنيو مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة الشريفة إنجازاً بإنهاء حلة الكعبة في وقت قياسي، حيث ساهمت التقنيات الحديثة والمكائن المتطورة في تقليص فترة الإنتاج مع خطط الإدارة المعدة لذلك، استعداداً ليوم تلبيسها غداً الاثنين التاسع من ذي الحجة.

ويخضع تثبيت المذهبات على ثوب الكعبة الحريري المنقوش لطرق فنية، تتجلى فيها الصورة أكثر عند ارتداء البيت المعظم كسوته.

كما تنفرد المملكة العربية السعودية في صناعة كساء الكعبة المشرفة، الذي أنشأت له مجمعاً يعمل فيه الآن 181 كادراً فنياً من الكوادر السعودية المدربة.