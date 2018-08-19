بالفيديو.. حجاج قطر يصلون جدة عبر مطار الكويت

وصلت مجموعة من الحجاج القطريين، الأحد، إلى مطار جدة عبر الكويت.

وأفاد مراسل "العربية"، أن الحجاج القطريين رفضوا تصويرهم، ربما خشية من التعرض للمساءلة من قبل الحكومة القطرية عند عودتهم إلى الدوحة.

وبلغ عدد الحجاج القطريين 500 حاج قطري حتى اللحظة، والرقم قابل للزيادة حتى يوم عرفة حيث إن باب التسجيل ما زال مفتوحاً.

وبحسب مراسل "العربية"، الذي أجرى حديثا مع معظم القطريين الواصلين إلى جدة، فإنهم لم يسجلوا في قطر، وتم تسجيلهم في الحج عبر الكويت.

وكان الحجاج القطريون متحفظين جدا في الإجابات والتي كانت دبلوماسية جدا خوفا من الكاميرات.

وفي وقت سابق، جدد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، ترحيب السعودية بالحجاج القطريين، لافتا إلى توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز باستقبال الحجاج القطريين من أي مكان في العالم وسط تسهيلات كبيرة.