ترمب يعزي عائلتي الطالبين السعوديين ذيب وجاسر

بعث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برقية عزاء ومواساة إلى عائلة الطالب السعودي ذيب بن مانع اليامي، وبرقية مماثلة لعائلة الطالب السعودي جاسر بن دهام اليامي، اللذين استشهدا غرقا في ولاية ماساشوتس في الولايات المتحدة الأميركية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أميركيين من الغرق.

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وأعرب ترمب باسمه واسم الشعب الأميركي في البرقيتين عن خالص تعازيه لعائلتي الطالبين السعوديين، منوهاً بالعمل الإنساني وما قاما به في سبيل إنقاذ طفلين أميركيين، مبيناً أن عملهما النبيل لن ينسى.

كما عبر عن تمنياته الصادقة لأفراد عائلتي الشهيدين، بأن يتجاوزا هذا الوقت الصعب بفقدهم ابنيهما، وأن تسهم تضحيتهما بأنفسهما بمنحهم القوة والاعتزاز نظير عملهما البطولي.