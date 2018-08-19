شاهد كيف أنقذ شاب سعودي محطة وقود من الاحتراق

في موقف بطولي، قام شاب سعودي بإنقاذ محطة وقود بحي الرمال في مدينة الرياض، من الاحتراق، بسب سيارة مشتعلة.

المشهد صورته كاميرا المحطة، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث أطلقوا وسم #البطل_عبدالله_منقذ_المحطة، مقدمين كل الشكر له على شجاعته.

إلى ذلك، قال عبدالله آل بريك الدوسري لـ"العربية.نت": "كنت في المحطة لغسيل سيارتي، ولاحظت اشتعال النيران من تحت سيارة كانت واقفة وسط المحطة، وبعدها تزايد لهب النار، ولم تنجح محاولات العمالة في إطفائها بطفايات الحريق".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وتابع عبدالله: "على الفور قمت بتحريك سيارتي الخاصة، ودفع السيارة المشتعلة من الخلف خارج موقع المحطة. وخلال دقيقة ونصف نجحت في إخراجها وإبعادها في منطقة آمنة تماماً، منعاً لامتداد خطر النيران لإنقاذ حياة الموجودين"، مستطرداً: "شعرت بأهمية سرعة التصرف، فطلبت من أحد العمال تعديل المقود كي أتمكن من توجيه السيارة خارج المحطة، بينما هرب سائق السيارة حاملاً معه طفلا، ولم أهتم لرأي أحد، فقمت بهذا العمل فزعة لوجه الله، ولا أريد مكافأة من أحد".