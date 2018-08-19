صور تأسر القلب من سماء مكة.. جهود جبارة لخدمة الحجاج

رصدت وكالة الأنباء السعودية بمكة المكرمة الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية والأهلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده من خدمات، وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم مناسكهم.

وتجولت عدسة "واس" في سماء مكة المكرمة برفقة طيران الأمن ووقفت على تلك الجهود والأعمال المستمرة والمتواصلة التي تقوم بها جميع القطاعات ذات العلاقة لتوفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، وتقديم كل الخدمات سواء في المسجد الحرام أو المشاعر المقدسة والوقوف على جاهزية المخيمات في مشعر منى لاستقبال الحجاج.

وتابعت كاميرا "واس" بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام، وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام، والتوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام سواء في صحن المطاف أو المسعى أو الساحات الخارجية للمسجد الحرام.