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فيديو "إحسان"... حكاية طفل أسترالي وأسرته في حضانة الحج

المصدر: العربية نت ـ نورة النعيمي 
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لكل طفل حكاية مع بداية استقباله في حضانة الحج الموسمية بمدينة #مكة_المكرمة، الأمر لم يكن مختلفاً في قصة الطفل الأسترالي، محمد إحسان، فهو يوم استثنائي بكل تفاصيله التي سيختزلها عقل الصغير محمد ابن الثامنة.

يرتاد محمد الحضانة الموسمية بمكة المكرمة لأول مرة بعد وصوله إليها برفقة عائلته للحج، في أجواء جديدة تشبه تلك التي في وطنه.

نظمت الحضانة أنشطة تعاونية مشتركة مصممة لتعزيز التطور العاطفي بين الأطفال نظمت الحضانة أنشطة تعاونية مشتركة مصممة لتعزيز التطور العاطفي بين الأطفال
مشاركات بين الأطفال مشاركات بين الأطفال
خدمات الرعاية للأطفال خدمات الرعاية للأطفال
جليسات الأطفال بمعايير ،مقاييس دقيقة جليسات الأطفال بمعايير ،مقاييس دقيقة
ابتسامات تنير وجوه الأطفال ابتسامات تنير وجوه الأطفال

أنارت الابتسامات وجوه الأطفال باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم، ورصدتها عيون المعلمات اللاتي استقبلن الطفل محمد ليشارك أقرانه الحكاية.

محمد إحسان طفل بين كثيرين ممن في هذه الحضانة ودع عائلاته لقضاء شعائر الحج، وبدأ أياماً مع أطفال الحضانة في جو تسوده المحبة والألفة، يجمعهم وقت الطعام ويتشاركون الألعاب، ويتعاونون في العديد من الأنشطة، والتعابير الشفوية في التحاور والاستماع بينهم.

الطفل الاسترالي محمد إحسان الطفل الاسترالي محمد إحسان
الحاج الاسترالي محمد عرفه والد إحسان الحاج الاسترالي محمد عرفه والد إحسان

وفي فيديو خاص "للعربية.نت" تحدث الطفل الأسترالي العربية الفصحى بطلاقة، وعبر عن سعادته بترحيب المعلمات والأطفال به بعد أن بادر بالسلام عليهم والتعرف إليهم، لينضم معهم في تأدية الصلاة ويصدح بصوته تاليا القرآن، حيث أتم حفظ 13 جزءاً منه.

ويرى المختصون في تعليم الأطفال أن الحضانات والروضات الموسمية في الحج تهدف إلى توفير بيئة تربوية نوعية آمنة، ترعى أطفال ضيوف الرحمن وتقيهم مخاطر الازدحام والعدوى، وذلك بوجود كادر تعليمي وصحي مؤهل بالكامل لمساعدة زوار بيت الله الحرام لأداء عبادتهم بخشوع، كما تمكن خدمات الرعاية الجماعية الطفل من ربط علاقاته مع الآخرين وتطوير ملكاته وتحفيز حس التعلم لديه.

فيديو إحسان... حكاية طفل استرالي وأسرته في حضانة الحج فيديو إحسان... حكاية طفل استرالي وأسرته في حضانة الحج
متابعة دقيقة لتسجيل معلومات الأطفال متابعة دقيقة لتسجيل معلومات الأطفال

وقالت مديرة رياض الأطفال بمكة المكرمة تهاني مقدسي إن كفاءة الموارد البشرية العاملة في فضاءات الحضانات والروضات مؤهلة تربوياً وتعليماً وصحياً بمعايير ومقاييس دقيقة، وحددت الطاقة الاستيعابية بـ 30 طفلًا.

ووفقا للبرنامج فقد نظمت المعلمات أنشطة تعاونية مشتركة مصممة لتعزيز التطور الاجتماعي العاطفي وتحسين مهارات التفكير للأطفال وتجمع بين أنشطة القراءة والرياضيات والعلوم من ناحية، والأنشطة التي يتحكم فيها الأطفال واللعب المنظم القائم على الأجواء الدرامية من ناحية أخرى، لمساعدة الأطفال على الاندماج الاجتماعي.

كلمات دالّة

#مكة المكرمة

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