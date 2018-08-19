فيديو.. مسؤول أسترالي من قبيلة حرب يشعل مواقع التواصل

في مقطع فيديو مدته دقيقة ونصف دقيقة، تحدث فضل بن محسن #الحربي، أسترالي الجنسية، عن تاريخ انتقاله للعيش في #أستراليا وحياته فيها منذ مغادرة جد جده من وادي الفرع في المدينة المنورة إلى لبنان قبل نحو 120 عاما ليعيش هناك.

وأشار الحربي إلى مغادرته شخصيا لبنان عام 1980 إلى أستراليا للحصول على الجنسية، مشيرا إلى أن لديه أبناء لم يسبق لهم زيارة السعودية.

وقال الحربي لـ"العربية.نت" إنه لا يعرف أقاربه في السعودية سوى بالأسماء، ولكن لديه تواصل مع بعض الأصدقاء من اللهبة من قبيلة حرب.

ويتواجد الحربي في مكة المكرمة ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام وقد اعتذر من اللقاءات الصحافية إلى ما بعد انتهاء مناسك الحج معتبرا أنه جاء لهذه الفريضة.

ولم يتخيل الحربي حجم انتشار مقطع صوره أحد الشباب عبر جواله وهو يرتدي قميصا قبل أن يبدأ مناسك الحج في أول وصول له ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وقال في المقطع إنه يعمل نائب رئيس بلدية في أستراليا ونائب رئيس الحكومة المحلية.

إلى جانب ذلك يخطط مجموعة من أقارب الحربي لاستضافته في المدينة المنورة بعد انتهاء موسم الحج للتعرف على أبناء عمه بعد انقطاع طويل يصل لأكثر من 120 عاما من هجرة جد جده نحو لبنان.