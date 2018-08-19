فيديو.. هذه مناسك الحج في يوم التروية

يتوافد الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة، لقضاء #يوم _التروية بمشعر منى والمبيت، ليتوجهوا صباح اليوم الموالي إلى صعيد #عرفة.

وقال الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، من خلال فيديو لرئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها على تويتر: "إن اليوم الثامن من ذي الحجة وهو المعروف بيوم التروية وقد سمي بذلك الاسم، لأن الحجاج كانوا قديما يرتوون فيه من الماء ويحملونه معهم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، واليوم الثامن هو أول أيام #الحج".

ماذا تعرف عن يوم التروية؟

اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.@ReasahAlharmain#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/9pq4Jun1Vj — الحج 1439هـ - Hajj 2018 (@HajjMedia) August 19, 2018

وأضاف الشيخ الدكتور شريف بن علي الشريف، المدرس بالمسجد الحرام: "يسن التوجه في اليوم الثامن إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، وتصلى الصلاة الرباعية قصرا دون جمع".

ويواصل الحجاج، اليوم الأحد، التوافد على منى لقضاء يوم التروية بمشعر منى، والمبيت استعدادا للتوجه إلى عرفة، وتتضمن أعمال الحج على مدار اليوم الثامن من ذي الحجة، عدة مناسك يقوم بها الحجيج وهي كالتالي: الإحرام للحج للمتمتع، والتلبية بالحج، ثم التوجه إلى منى، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها بمنى مع قصر الصلاة الرباعية وصلاة فجر اليوم التاسع بمنى، ثم التوجه إلى عرفات مع طلوع شمس اليوم التاسع.