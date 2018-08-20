الإحصاء السعودية تعلن عدد الحجاج لهذا العام

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، نتائج إحصاءات الحج لهذا العام 1439هـ، حيث بلغ إجمالي أعداد الحجاج (2.371.675) حاجًّا، منهم (1.758.722) حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (612.953) حاجًّا، وقد بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1.327.127) حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1.044.548) حاجَّةً. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وفيما يخص الحجاج القادمين من خارج المملكة فقد بلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي (34.140) حاجًّا بنسبة 1.9%، وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي (395.410) حاجًّا بنسبة 22.5%، وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية (1.049.496) حاجًّا بنسبة 59.7%، أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادُهم (166.083) حاجًّا بنسبة 9.5%، وبلغ عدد حجاج الدول الأوروبية (88.601) حاجًّا بنسبة 5.0%، بينما بلغ عدد حجاج دول أميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا (24.992) حاجًّا بنسبة 1.4%.