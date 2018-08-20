السعودية: لا حالات وبائية في الحج حتى الآن

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان #الربيعة أن الاستعداد لموسم الحج بدأ منذ انتهاء حج العام الماضي، للتعلم من التجارب وتقديم خدمة أفضل في كل سنة عن السنة التي سبقتها، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الصحة تقوم بجهود جبارة لتقديم أفضل خدمات صيحة، لكي ينعم حجاج بيت الله الحرام بأفضل صحة وعافية لإتمام حجهم.

وأوضح الوزير، خلال لقاء أجرته معه قناة "السعودية"، أنه لم تسجل – ولله الحمد – أي حالة وبائية حتى الآن في موسم حج هذا العام، سائلاً الله أن يتمم للحجاج أداء مناسكهم وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.

وأبان وزير الصحة أن هناك تعاونا وتنسيقا مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة الدول التي يوجد بها أوبئة أو بعض الأمراض التي تحتاج من الوزارة إلى اهتمام ومتابعة، بحيث يتم التنسيق مع تلك الدول قبل وصول الحجاج إلى المملكة، وتحديد التطعيمات الوقائية التي يحتاجها الحجاج من كل دولة، ومتابعة حصولهم على التطعيمات والتحصينات المهمة.

وأشار إلى أن هناك فرقا طبية في منافذ المملكة يوجد بها أكثر من 1750 شخصا يعملون على فحص الحجاج عند دخول المملكة، والتأكد من سلامتهم من أي مرض وبائي، وعند الشك في أي حالة يتم عزل المرض للتأكد من سلامته وإجراء الفحوصات اللازمة له.