فيديو.. هكذا يستعد السعوديون لذبح الأضحية

"قيمنا هويتنا، نورثها.. لنحييها" بهذه العبارة، جسد فيلم قصير أنتجته مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية #مسك_الخيرية، شعيرة دينية، لازمتها العادات والتقاليد في عيد الأضحى المبارك.

فمهما تباعدت المسافات، وتسارعت الأزمان، تبقى صبيحة عيد الأضحى، مميزة لدى الصغار والكبار، حيث الأضحية داخل المنزل ومنظر الشاة وهي تسرح في الفناء ليلة العيد، لتعلن احتفالات وفرح، والكل يشارك في تقطيعها وتوزيعها على الجيران في لُحمة جميلة.

وبسعادة الترابط والمحبة، يتراكض الصغار بين أزقة الشوارع، ليتبادل الجيران والأقارب لحم الأضحية، في مشهد تجسده الهوية الاجتماعية، لتصبح قيمة يورِّثها الأجدادُ للأبناء، وتؤكد على التقارب الأسري والحرص على ممارسة العادات في منزل كبير الأسرة، والذي عادة ما تُفرش فيه سفرُ الولائم ليتناول الجميع غداء العيد.

وقد تختلف الأعراف والتقاليد في السعودية، وتتابين اللهجات، وتتوزع المشاهد الاحتفالية، ولكن تبقى القيمة والهوية التراثية موجودة، والتي تُظهرها قيمة الأضحية الاجتماعية، لتؤكد موروثاً يبقى مستمراً حتى يومنا.