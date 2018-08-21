صور مبهرة.. تنظيم حافلات ضيوف الرحمن "لوحة فنية"

اتسمت الجهود التنظيمية لحركة المرور مع توافد ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم إلى مشعر منى بانسيابية في مختلف المحاور، وعلى امتداد الطرقات المؤدية للمشعر، تباشرها متابعة ميدانية من قبل رجال المرور، باذلين قصارى جهدهم لتنفيذ الخطط المعدة خلال هذه المرحلة من رحلة الحجيج.

ووثقت في مشاهد جوية، حجم الجهود المبذولة من قبل قوات أمن الحج لشؤون المرور والخطط المحكمة المرتكزة على خبرات متراكمة اكتسبت من خلال التعامل مع إدارة الحشود وتطويع الكثافة المرورية على امتداد الطرق ومحطات الوقوف لعاملي الموقع الجغرافي والزمن الواحد.

ورصدت "واس" جهود قوات أمن الحج لشؤون المرور لتنظيم حافلات الحجاج قبل نفرة الحجيج من مزدلفة إلى منى اليوم لرمي جمرة العقبة.

وتظهر في الصور الحافلات وكأنها لوحة فنية عالية الدقة.

هذا وبدأ أكثر من مليوني حاج، الثلاثاء، رمي جمرات العقبة في مشعر منى، ونحر الهدي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعد أن قضوا فيها ليلتهم.

واستعدت قوات الأمن السعودية منذ ساعة مبكرة، ونشرت عشرات آلاف الجنود والضباط لخدمة ضيوف الرحمن.

واستقبل الحرم المكي جموع المؤدين لصلاة العيد وطواف الإفاضة، فيما أكد قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد الحربي جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج عبر منظومة أمنية مكونة من الأمن العام، ومن قوات الطوارئ الخاصة الموكلة لها إدارة وتنظيم حركة الحشود في منشأة الجمرات.