هذه قصة أول مولود دوت صرخته في عرفات

سجل مستشفى جبل الرحمة قدوم أول مولود في مشعر #عرفات خلال موسم حج 1439، حيث رزقت حاجة أردنية بطفل اتفقت وزوجها على تسميته " #وضّاح".

وروى والد "وضّاح" اللحظات التي سبقت قدوم الضيف الجديد للعائلة قائلاً: "كنا ننوي أنا وزوجتي تناول طعام الغداء وفجأة شعرت بآلام طلق الولادة، وبالمصادفة أننا كنا خارج السكن"، وتابع: "لم أكن وقتها مصدقا للوضع وأسألها وين نروح؟ وعلى طول خطر في بالي مستشفى جبل الرحمة وبمجرد دخولنا لقينا استقبال كبير وعناية واهتمام منقطع النظير، والحمدلله الله يسر لنا وجاءنا المولود في أحب مكان إلى المسلمين".

واحتفى الطاقم الطبي بقدوم المولود الأول على صعيد عرفات فيما اعتبر مغردون في سياق الملاطفة أن المولود الأردني "وضّاح" هو أصغر حاج هذا العام.

يذكر أن الطاقم الطبي والفني في مستشفى جبل الرحمة طلبوا من مدير المستشفى "وضاح أبو طالب" تقديم الهدايا للمولود الذي سماه والده على اسمه.