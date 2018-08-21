نجاح نقل الحجاج من جبل عرفات إلى مزدلفة

أكّد وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي نجاح تنفيذ خطة نقل ضيوف الرحمن في النفرة من عرفات إلى مزدلفة عبر حافلات النقل العام ومسارات النقل الترددي، وأُنجزت في مواعيدها المجدولة بكل نجاح، مبيناً أن هذه الجهود تمّت بتوفيق من الله أولاً ثم بتضافر وتعاون الفريق الميداني لوزارة النقل وهيئة النقل العام مع مختلف الجهات العاملة في الحج.

وكان الدكتور العامودي على رأس فريق الإشراف الميداني على حركة النقل في مشعر عرفات مساء الاثنين، حيث وقف على سير حركة النقل مع بداية نفرة الحجيج بين مشعري عرفات ومزدلفة عبر الطريق الدائري وعدد من الطرق المخصصة للحركة الترددية لنقل حجاج دول جنوب شرق آسيا وتركيا، إضافة إلى طرق المشاة، كما زار مركز التحكم والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، وتابع سلاسة حركة نقل ضيوف الرحمن في نفرتهم إلى مشعر مزدلفة عبر 16 قطاراً، سعة كل واحد منها 3 آلاف راكب، تنطلق من 3 محطات في عرفات في مدّة تقاطر لم تتجاوز دقيقتين ونصف.