أمير مكة: نخدم كل مسلم.. والسياسة بعيدة عن شؤون الحج

قال أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج الأمير خالد الفيصل في لقاء خاص مع "العربية" إنّ انخفاض عدد المخالفين هذا العام يعد نجاحاً كبيراً، مقارنة بالأعداد في الأعوام السابقة التي كانت تصل نسبتهم إلى نصف أعداد الحجاج.

وأضاف الفيصل أيضاً أن إجراءات دخول الحاج إلى المملكة لم تستغرق أكثر من ساعة، بعدما أصبحت كثير من الإجراءات تنتهي في بلد الحاج نفسه.

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وأوضح أمير منطقة مكة المكرمة أنّ المملكة العربية السعودية تتعامل مع الشعوب والمجتمعات بصرف النظر عن علاقة دولهم بالمملكة، مؤكداً ان المملكة تتشرف بخدمة المسلم سواء جاء بمفرده أو في جماعات كبيرة، مؤكداً أن السياسة بعيدة جداً عن شؤون الحج.

كما أكد الأمير خالد الفيصل أنه بحلول عام 2030 ستستضيف المملكة 30 مليون معتمراً سنوياً تنفيذاً لرؤية 2030.